2018-09-12T05:54:14+03:00
Общество

В Хабаровске собираются благоустроить территорию «Питомника имени Лукашова»

Власти краевой столицы ждут от горожан идеи и предложения
Ольга КИВА
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В Хабаровске собираются благоустроить территорию «Питомника имени Лукашова»В Хабаровске собираются благоустроить территорию «Питомника имени Лукашова»Фото: Правительство Хабаровского края
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«Питомник имени Лукашова» в скором времени может преобразиться. Каким он будет, решат сами горожане. Предложения и идеи по благоустройству территории уже сейчас принимают в комитете по охране окружающей среды министерства природных ресурсов края по адресу: улица Пушкина, 23а, четвертый этаж, кабинет 413. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (4212) 47-39-22. Заявки от горожан и предприятий будут принимать до 12 октября.

Как сообщили в министерства природных ресурсов края, участники могут предложить как концепцию развития территории памятника природы, так и готовый бизнес-проект. В каждой из этих номинаций определят победителя и двух призеров.

Питомник имени Лукашова находиться в Железнодорожном районе и представляет собой особо охраняемую природную территорию краевого значения. Его создали с целью сохранения, изучения и обогащения коллекции плодово-ягодных растений, однако по назначению его давно не используют. Сейчас здесь занимаются только сохранением плодово-ягодной коллекции.

Кроме того, горожане приезжают сюда отдыхать и оставляют после себя много мусора. В будущем это место собираются сделать привлекательным туристическим объектом. Так, в рамках новой концепции здесь планируют обустроить парковую зону, прогулочные аллеи, велодорожки и досуговые объекты.

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