Пепловый выброс зафиксировали на сахалинском вулкане Эбеко

12 Сент. 06:55 2018-09-12T06:55:14+03:00

Изменить размер текста: A A

На одном из вулканов на Сахалине зафиксировали пепловый выброс. Природное явление случилось сегодня утром, 12 сентября. По данным ГУ МЧС России по Сахалинской области, темный пепловый столб появился на вулкане Эбеко, который расположен в семи километрах на северо-запад от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского.

Специалисты также сообщили, что высота выброса составила примерно два километра. Пепловый шлейф стал распространяться в южном направлении от вулкана, поэтому жители близлежащего Северо-Курильска не почувствовали запаха сероводорода и, соответственно, пеплопад тоже обошел их стороной. В целом угрозы жизни населения нет.

Жителям напоминают, в случае экстренных ситуаций нужно звонить по единому телефону спасения 112.

Телефон пожарно-спасательной службы - 01 для вызова со стационарного и 101 для вызова с мобильного.