2018-09-12T06:37:24+03:00
Общество

В краевой столице фестиваль «Добрый Хабаровск» проведут в пятый раз

Во время мероприятия каждый сможет сделать доброе дело
Ольга КИВА
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В краевой столице фестиваль «Добрый Хабаровск» проведут в пятый разВ краевой столице фестиваль «Добрый Хабаровск» проведут в пятый разФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске 15 сентября пройдет фестиваль «Добрый Хабаровск». Он состоится на набережной с 12:00 до 22:00. Во время мероприятия все желающие смогут сделать доброе дело, пусть даже самое маленькое.

Как отметили организаторы, горожане смогут помочь малышам из дома ребенка и передать для них подгузники и средства гигиены в рамках акции «Счастливый сон», принести теплые вещи нуждающимся на акцию «Свежий свитер», собрать канцелярские принадлежности для творчества детей с инвалидностью во время акции «БЕЗграничное творчество». Кроме того, во время фестиваля будут собирать корм для бездомных животных и принимать макулатуру.

Начнется фестиваль с автопробега, в котором будут участвовать автомобильные клубы. Он стартует в 11:30 с арены «Ерофей». Напомним, в это время некоторые городские улицы будут закрыты для движения.

Во время фестиваля для гостей организуют мастер-классы, игры и тематические фотозоны, где можно будет сфотографироваться с подопечными из приютов для бездомных животных. Перед зрителями выступят творческие коллективы города, а вечером пройдет уличный кинопоказ «Доброго кино». Завершится мероприятие парадом яхт.

Фестиваль «Добрый Хабаровск» проводится в регионе с 2016 года. За это время в нем приняли участие более 30 тысяч жителей края, 50 некоммерческих организаций, 15 представителей социально ответственного бизнеса. Неравнодушные граждане собрали натуральной помощи и пожертвований на общую сумму более одного миллиона рублей.

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