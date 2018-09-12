За хранение пороха житель Сахалина получил срок

12 Сент. 09:32 2018-09-12T09:32:37+03:00

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На Сахалине осудили 68-летнего мужчину за хранение пороха. Житель Ногликского района не побоялся держать взрывчатое вещество у себя дома. К слову, нашел он его совершенно случайно на берегу реки Джимдан. Порох был упакован в баночку, скорее всего его кто-то потерял, а подсудимый нашел и забрал себе. Находку у него обнаружили и забрали в марте этого года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, в емкости было взрывчатое вещество марки «Сокол». Хранение такой находки незаконно, поэтому против мужчины завели уголовное дело. Кстати, сам задержанный не особо отпирался, свою вину он признал. Когда расследование завершилось, материалы передали в суд. В итоге мужчину приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.