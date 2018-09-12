В зоосаде «Приамурском» поселился дальневосточный аист

12 Сент. 07:42 2018-09-12T07:42:18+03:00

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В зоосаде «Приамурском» появился дальневосточный аист. Птица попала к специалистам в состоянии крайнего истощения. У пернатого не было сил даже поднять крылья. Внимание и забота работников зоосада помогли аисту восстановиться. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное.

- У питомца пока еще нет имени, потому что не смогли определить пол птицы. Это возможно сделать только с ипользованием генетических методов. Пернатый приветлив с посетителями и хорош контактирует с сотрудниками зоосада. Можно предположить, что последний год птица провела рядом с человеком, - рассказали в пресс-службе зоосада «Приамурский».

Безымянный аист оказался гурманом. Он не любит традиционную для своей породы пищу — лягушек и мышей, зато предпочитает на обед мойву. Жителей и гостей города приглашают познакомиться и пообщаться с этой удивительной птицей.