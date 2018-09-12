Землетрясение на Курилах: опасности для местных жителей не было

12 Сент. 08:06 2018-09-12T08:17:55+03:00

Землетрясение на Сахалине: опасности для местных жителей не было Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

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Сегодня утром, 12 сентября, на Курилах случилось землетрясение. Природное явление произошло на глубине 100 километров. Подземные толчки зафиксировали в 11:28 по местному времени восточнее необитаемого острова Уруп. Ближайший населенный пункт — это город Курильск, жители которого вообще не почувствовали, что произошло сейсмособытие.

Как сообщили в ФГБУ науки ФИЦ Единая геофизическая служба Российской академии наук, подобные подземные толчки случаются примерно несколько раз в год. При этом местные жители уже привыкли к такой обстановке и знают, что делать, если произойдет более ощутимое землетрясение.

По оценкам специалистов угрозы цунами нет, жизни населения ничего не угрожает. Жителям напоминают, в случае экстренных ситуаций нужно звонить по единому телефону спасения 112.

Телефон пожарно-спасательной службы - 01 для вызова со стационарного и 101 для вызова с мобильного.