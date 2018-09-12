2018-09-12T10:24:47+03:00
Происшествия

В Хабаровске иностранцев обманули лжеполицейские

Мошенники для пущей убедительности предъявляли поддельное удостоверение
Ольга КИВА
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В Хабаровске иностранцев обманули лжеполицейскиеВ Хабаровске иностранцев обманули лжеполицейскиеФото: Иван ВИСЛОВ
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В дальневосточной столице ждут суда двое молодых людей, которых обвиняют в мошенничестве. Полицейские выяснили, что парни, которым 28 и 27 лет, решили, что ничего страшного не произойдет, если они наденут полицейскую форму и пойдут собирать дань с иностранцев, нелегально проживающих в краевой столице.

- У злоумышленников при себе были поддельные удостоверения, которые они предъявляли своим жертвам, чтобы окончательно их запугать. От потерпевших они требовали деньги якобы за неисполнение обязанностей по выдворению за пределы территории Российской Федерации, - прокомментировали в пресс - службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанным удалось выманить у двух потерпевших 18 тысяч рублей. Против мужчин возбудили уголовные дела, материалы которых уже находятся в суде. Подозреваемые сейчас находятся под стражей.

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