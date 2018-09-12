По поддельным водительским правам 1,5 года ездил житель Хабаровского края

12 Сент. 11:36 2018-09-12T11:36:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Комсомольчанин не захотел отказываться вождения автомобиля после того, как его лишили прав за езду в нетрезвом виде. 46-летний мужчина нашел в интернете сайт, который предлагал подделать удостоверение. Не отказался комсомольчанин от фальсификата даже после того, как истек срок наказания за пьяную езду.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, безработный житель Комсомольска был лишен прав в апреле 2018 года 1,8 года. Водительское удостоверение мужчина сдал в ГИБДД лишь в апреле 2016 года и с тех пор начался отсчет его наказания.

Такое положение дел не устраивало комсомольчанина и он решил подделать документы. Мужчина встретился с человеком, который предлагал данную услугу, и отдал ему свою фотографию и данные водительского удостоверения своего брата. Спустя некоторое время автолюбитель получил подделку, полностью совпадающую по реквизитам с удостоверением родственника, но только со своей фотографией.

Срок наказания у мужчины истек, но он продолжал пользоваться подделкой. Дело в том, что комсомольчанину нужно было восстановить права, так как десятилетний срок пользования документом вышел. А для этого ему необходимо было сдать экзамен.

Черным днем для автолюбителя стало 16 июля этого года. Его остановил сотрудник ГИБДД и во время проверки документов усомнился в подлинности прав. Водительское удостоверения было отправлено на экспертизу, которая только подтвердила догадки инспектора.

Уголовное дело возбуждено по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Материалы направлены в суд. Максимальное наказание – арест до полугода.