Погода в Хабаровске на 13 сентября 2018: днем +21, небольшой дождь

13 Сент. 01:37 2018-09-13T01:37:20+03:00

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Анициклон, который обеспечивал нас теплом, ушел в Тихий океан. В регион пожаловал циклон. Его теплые фронты уже перемешиваются с холодными, образуется окклюзия. Это повышает границу облаков на большей части территории. Подобная ситуация приведёт к слабым осадкам на юге и в центре. А вот на севере своя метеорологическая обстановка. Там сильные и умеренные дожди, например в Аяне и Чумикане.

В Хабаровске небольшой дождь.Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +19+21. Уровень Амура у краевого центра 327 см. В ближайшие два дня ожидается подъем на 15-20 см. Температура воды 14 градусов.

В Бикине небольшой дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +20+22.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +20+22.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +18+20. Уровень Амура 292 см.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +19+21. Уровень Амура в устье реки 147 см.

В Охотске без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +11+13.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23.