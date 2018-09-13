2018-09-13T02:54:38+03:00
Происшествия

Жителя Комсомольска-на-Амуре будут судить за смертельный нокаут

От удара по лицу потерпевший упал и ударился головой
Ольга КИВА
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Жителя Комсомольска-на-Амуре будут судить за смертельный нокаутЖителя Комсомольска-на-Амуре будут судить за смертельный нокаутФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Комсомольска-на-Амуре обвиняют в убийстве по неосторожности незнакомого человека. Все произошло в ночь с 21 на 22 апреля, когда 26-летний подсудимый вместе с приятелями находился на улице. Компания только что вышла из кафе и собиралась прогуляться, однако их планам не суждено было сбыться.

- По версии следствия, возле кафе фигурант и его друзья стали ругаться с незнакомцами из другой компании. Тогда задержанный, опасаясь предстоящей драки с превосходящими по количеству соперниками, первым ударил одного из оппонентов кулаком по лицу. Мужчина упал и ударился головой. Потерпевшего доставили в больницу, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Горожанин скончался 8 мая, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Задержанный во всем признался и раскаялся в содеянном. Против него завели уголовное дело, расследование которого уже закончилось. Материалы сейчас находятся в суде.

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