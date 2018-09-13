2018-09-13T03:32:52+03:00
Общество

Дорожники заплатят шесть миллионов рублей за вырубленные в Хабаровске деревья

Среди уничтожаемых насаждений 14 полувековых сосен
Ольга КИВА
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Дорожники заплатят шесть миллионов рублей за вырубленные в Хабаровске деревьяДорожники заплатят шесть миллионов рублей за вырубленные в Хабаровске деревьяФото: Мария ЛЕНЦ
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Из-за ремонта улицы Краснореченской в Хабаровске дорожники вынуждены рубить деревья. На двухкилометровом участке от улицы Прогрессивной до улицы Богачева топоры и бульдозеры прошлись по пяти сотням деревьев и двум тысячам квадратных метров газонов. По закону, за каждое срубленное дерево дорожная организация должна заплатить компенсацию экологам. В этом случае сумма составляет шесть миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, под вырубку попадают в том числе 14 полувековых сосен, растущих рядом с ДК «Русь». При этом просто пересадить деревья в любом случае не получилось бы, потому что часть из них подточили жуки, а состояние других было далеко от идеального. Сосны просто не переживут переезда на новое место. Руководство дорожной организации, которая сейчас работает на улице Краснореченской, со своей стороны пообещало взамен срубленных деревьев посадить новые.

Ремонт улицы Краснореченской длится более трех лет. Полностью завершить все работы на этом участке строители планируют к концу сентября 2019 года.

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