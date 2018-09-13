2018-09-13T03:58:28+03:00
Происшествия

В ЕАО нашли заблудившегося пожилого грибника

Об исчезновении сообщила супруга пострадавшего
Ольга КИВА
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В ЕАО нашли заблудившегося пожилого грибникаВ ЕАО нашли заблудившегося пожилого грибникаФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Житель Биробиджанского района отправился за грибами вместе с другом. Приятели приехали на машине, оставили ее на дороге и пошли в лес. Пока они искали грибы, не заметили, как потеряли друг друга из виду.

Один из грибников начал самостоятельно искать 65-летнего напарника, у которого ко всему прочему было хроническое заболевание. Друзья разговаривали по телефону, однако самостоятельные поиски не увенчались успехом. Тогда второй грибник позвонил жене друга и рассказал о том, что случилось. Женщина обратилась за помощью к спасателям.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО, сообщение о происшествии поступило в 17:15, спасатели отправились на поиски мужчины в 17:35. Вскоре, связь с пострадавшим пропала. Тогда специалисты задействовали один из методов поисков. Они составили психологический портрет потерявшегося, предположили, куда тот мог уйти, и в каком районе его нужно искать. Спустя два часа, когда уже начало темнеть, спасатели обнаружили замерзшего, но живого грибника и передали его родственникам.

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