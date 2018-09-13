Предприятие в Комсомольске-на-Амуре рассчиталось с долгами по зарплате

13 Сент. 04:36 2018-09-13T04:38:40+03:00

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Предприятие в Комсомольске-на-Амуре рассчиталось со своими работниками после вмешательства прокуратуры. В общей сложности долг компании перед сотрудниками составлял почти 18 миллионов рублей. Работодатель не спешил отдавать людям честно заработанные деньги. Сотрудники ждали свою зарплату за октябрь-декабрь 2017 года и январь-июль 2018 года.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, руководителю предприятия, специализирующегося на строительстве зданий и сооружений, не раз вносили представления. Сейчас они уже рассмотрены и удовлетворены. Кроме того, чтобы защитить трудовые права сотрудников в суд направили 45 заявлений о выдаче судебных приказов. Все требования уже исполнены. Само предприятие и его руководителя также привлекали к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

По имеющейся информации, руководство компании в городе Юности полностью погасило задолженность перед своими работниками.