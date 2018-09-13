2018-09-13T05:01:55+03:00
Спорт

Новички «СКА-Нефтяник» пройдут обряд посвящения

В знак признания им подарят шапки армейского образца
Ольга КИВА
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Новички «СКА-Нефтяник» пройдут обряд посвященияНовички «СКА-Нефтяник» пройдут обряд посвященияФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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В Хабаровске пройдет презентация обновленного состава команды «СКА-Нефтяник» в 2018-2019 годов. Событие устраивают 15 сентября в клубе «Квартира Паши Кейзера», расположенного по адресу: улица Карла Маркса, 91, торговый центр «Большая Медведица». Начало мероприятия в 16:30.

Как сообщили в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник», в программе предстоящего мероприятия фото- и автографсессии с игроками и благотворительный аукцион. Также для болельщиков устроят конкурсы и викторины, а для новобранцев — посвящение в «армейцы». Новичкам в знак признания подарят шапки армейского образца. Сам обряд посвящения организаторы пока держат в секрете. Хедлайнером вечера станнет известнный дальневосточный рэппер Дмитрий Сазонов (Сазон).

На презентацию приглашают всех желающих. При этом наличие клубной атрибутики у посетителей приветствуется. Вход свободный.

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