Пожилую пациентку из отдаленного поселка на вертолете доставили в больницу Хабаровска

13 Сент. 05:32 2018-09-13T05:35:05+03:00

Пожилую пациентку из поселка на вертолете доставили в больницу Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Хабаровском крае 65-летнюю пациентку из поселка доставили в краевую столицу. Женщине понадобилась экстренная медицинская помощь, которую могли оказать только в краевом центре. Больную доставили в Хабаровск из поселка Высокогорный Ванинского района. Чтобы помочь пациентке, задействовали вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

- Сообщение о срочной эвакуации сельчанки поступило 12 сентября. Воздушное судно вылетело из краевого центра в поселок в 17:56, а в 22:30 вертолет уже вернулся обратно в Хабаровск с пациенткой на бору, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В дальневосточной столице женщину приняли работники скорой помощи и привезли ее в больницу. Во время полета ухудшения в состоянии здоровья пациентки не было. Сейчас женщина получает необходимоей ей лечение.