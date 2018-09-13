13 Сент. 05:57 2018-09-13T06:05:16+03:00

Чемпион Европы по баскетболу встретится с юными спортсменами из Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Звезды российского спорта и юные спортсмены их Амурского района встретятся на фестивале «Я люблю Амурск! Спортивный!». Мероприятие пройдет 16 сентября на стадионе Юность. Начало в 11:00.

- Во время праздника устроят соревнования по футболу, большому теннису, плаванию и баскетболу. Также воспитанники местных спортивных школ смогут пообщаться с профессиональными спортсменами, сыграть с ними и потренироваться под их руководством, - рассказали в отделе молодежной политики Амурского района.

Так, заслуженный мастер спорта, победитель Чемпионата Европы по баскетболу Петр Самойленко проведет открытую тренировку с юными баскетболистами, а призер Чемпионата Европы Дмитрий Сарычев из «Локомотива» сыграет вместе с маленькими футболистами.

Во время фестиваля с 11 до 16 часов будут проводить мастер-классы и показательные выступления. Кроме того, пройдет общегородская тренировка с танцевальным флешмобом, в которой смогут участвовать абсолютно все гости праздника.