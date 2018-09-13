2018-09-13T07:49:55+03:00
Происшествия

Незаконный вылов горбуши может обернуться тюрьмой для двух жителей Сахалина

Задержанные на берегу реки вспарывали рыбу и заготавливали икру
Ольга КИВА
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Незаконный вылов горбуши может обернуться тюрьмой для двух жителей СахалинаНезаконный вылов горбуши может обернуться тюрьмой для двух жителей СахалинаФото: УМВД России по Сахалинской области
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Двух жителей Сахалина задержали за незаконную рыбалку. Инспекторы рыбоохраны обнаружили нарушителей во время очередного рейда по водоемам. Мужчины в это время ловили горбушу на реке Большой. Пойманную рыбу они вспарывали на берегу и сразу заготавливали икру.

- Для ловли задержанные использовали лесковые сети, которые являются браконьерским орудием. При этом фигуранты рыбачили в месте захода рыбы на нерест, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

При задержании у нарушителей обнаружили контейнеры с засоленной икрой общим весом более 250 килограммов и 184 тушки горбуши. У мужчин также имелась грохотка и стечка для заготовки рыбного деликатеса. Как выяснилось позже, продукцию задержанные собирались продавать.

По предварительным оценкам специалистов злоумышленники причинили государству ущерб почти на три миллиона рублей. С точки зрения закона это расценивается как браконьерство в особо крупном размере. Максимально возможное наказание за это преступление — лишение свободы на срок от двух до пяти лет лишения свободы.

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