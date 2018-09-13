В Хабаровском крае будут выращивать элитные семена сои

13 Сент. 07:34 2018-09-13T08:17:00+03:00

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Ежегодно завод будет выпускать до 15 тысяч тонн семян, а общая площадь посева по плану составит 12 тысяч гектаров. По расчетам, предприятие обеспечит элитными семенами сои, кукурузы и ячменя не только сельхозпредприятия Хабаровского края, но и другие регионы Дальнего Востока.

- Мы уже оказали инвестору на первом этапе всю необходимую помощь, будем и дальше его поддерживать, - подчеркнул заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. - Семена сои - это очень востребованный продукт, который наши аграрии пока вынуждены закупать либо в других регионах страны, либо за рубежом. Теперь же наш регион сможет стать центром развития семеноводства на Дальнем Востоке.

Правительство края, Сбербанк и ООО «Спорос» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках четвертого Восточного экономического форума, который проходит сейчас во Владивостоке. В соответствии с договором, первая очередь завода будет сдана в эксплуатацию уже в октябре этого года.