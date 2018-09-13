2018-09-13T08:17:00+03:00
Общество

В Хабаровском крае будут выращивать элитные семена сои

Завод по их производству уже начали строить в Бикине
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
В Хабаровском крае будут выращивать элитные семена соиВ Хабаровском крае будут выращивать элитные семена соиФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Ежегодно завод будет выпускать до 15 тысяч тонн семян, а общая площадь посева по плану составит 12 тысяч гектаров. По расчетам, предприятие обеспечит элитными семенами сои, кукурузы и ячменя не только сельхозпредприятия Хабаровского края, но и другие регионы Дальнего Востока.

- Мы уже оказали инвестору на первом этапе всю необходимую помощь, будем и дальше его поддерживать, - подчеркнул заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. - Семена сои - это очень востребованный продукт, который наши аграрии пока вынуждены закупать либо в других регионах страны, либо за рубежом. Теперь же наш регион сможет стать центром развития семеноводства на Дальнем Востоке.

Правительство края, Сбербанк и ООО «Спорос» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках четвертого Восточного экономического форума, который проходит сейчас во Владивостоке. В соответствии с договором, первая очередь завода будет сдана в эксплуатацию уже в октябре этого года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч