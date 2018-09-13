2018-09-13T07:57:03+03:00
Происшествия

Пожар в деревянном доме в Хабаровске: на первом этаже огнеборцы обнаружили горящий мусор

Старый барак расселили, однако жильцы двух квартир по-прежнему здесь хозяйничают
Ольга КИВА
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Пожар в деревянном доме в Хабаровске: на первом этаже огнеборцы обнаружили горящий мусорПожар в деревянном доме в Хабаровске: на первом этаже огнеборцы обнаружили горящий мусорФото: Николай ХИЖНЯК
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Пожарные расчеты сегодня отправились тушить старый двухэтажный барак, расположенный на проспекте 60-летия Октября. В деревянном доме почти никто не живет, потому что его обитателей давно уже расселили. Однако жильцы двух квартир еще не съехали.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение о происшествии поступило сегодня утром, 13 сентября. Прибывшие огнеборцы локализовали пожар в 7:40, а еще через 20 минут полностью его потушили. От огня пострадали только стены здания, человеческих жертв нет. Четыре жильца сами вышли на улицу еще до приезда пожарных расчетов.

Сотрудники Государственного пожарного надзора чрезвычайного ведомства сейчас проводят проверку, чтобы установить причины возгорания и виновных. Сами пожарные во время первой разведки обнаружили горящий на первом этаже мусор.

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