2018-09-13T08:31:00+03:00
Происшествия

Житель Камчатки остался без денег после разговора с гадалками

У него из кармана украли 10 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Житель Камчатки остался без денег после разговора с гадалкамиЖитель Камчатки остался без денег после разговора с гадалкамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Камчатки обратился в полицию с просьбой найти тех, кто украл у него деньги. В числе подозреваемых были гадалки, с которыми недолго пришлось пообщаться 36-летнему потерпевшему. Женщины подошли к нему в сквере у аэропорта. Одна из них завела беседу и предложила погадать, но потерпевший отказался.

- Когда гадалки ушли, мужчина обнаружил, что деньги пропали. 10 тысяч лежали в кармане его куртки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

По подозрению в краже полицейские задержали 24-летнюю жительницу Елизово. У нее обнаружили похищенные деньги. Против девушки завели уголовное дело. На время расследования она будет находиться под подпиской о невыезде.

Жителей региона убедительно просят быть осторожнее при общении с незнакомцами. Если к вам подошел подозрительный гражданин и ведет себя навязчиво, ни в коем случае не демонстрируйте свой интерес. Помните, что главная цель злоумышленника – найти человека, которого можно заговорить и впоследствии выманить у него деньги. Если вы попали в подобную ситуацию, то сообщите об этом в полицию по телефону 02.

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