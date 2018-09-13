В Хабаровском крае двое мужчин украли 30 метров рельсов

13 Сент. 08:57 2018-09-13T08:57:38+03:00

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Двое жителей Хабаровского края - 29 и 39 лет - похитили 30 метров рельсов с места временного складирования материалов верхнего строения пути, находящегося на перегоне станций Самболи - Нусхи в Амурском районе. Железнодорожные комплектующие мужчины вывезли на личном автомобиле и складировали на своем частном участке с тем, чтобы позже продать их, однако в планы злоумышленников вмешались сотрудники транспортной полиции.

- Имущественный ущерб, нанесенный действиями преступников предприятию, составил более 17 тысяч рублей, - сообщили в пресс -службе УТ МВД ДФО. - Подозреваемых в краже задержали, в их отношении возбудили уголовное дело по статье 158 части второй Уголовного кодекса РФ.

Расследование уголовного дела продолжается, если вину подельников докажут, им может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.