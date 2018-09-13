2018-09-13T09:35:47+03:00
Происшествия

Житель Камчатки из мести сжег своих знакомых вместе с домом

После пожара злоумышленник скрылся, прихватив с собой резиновую лодку с бензобаком и бензогенератор
Ольга КИВА
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Житель Камчатки из мести сжег своих знакомых вместе с домомЖитель Камчатки из мести сжег своих знакомых вместе с домомФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Камчатке вынесли приговор поджигателю из села Мильково, по вине которого погибли двое рыбаков. Осужденный решил отомстить своим знакомым и спалил дом, в котором они ночевали. Для этого он облил угол дома бензином и поджег строение.

- Происшествие случилось в районе бухты Малая Сараная в Елизовском районе. Трое рыбаков отдыхали и выпивали. Потом, как водится, пьяные приятели нашли повод для ссоры. Осужденный обиделся на своих знакомых и решил отомстить. Случай для этого подвернулся удобный. Пострадавшие отправились спать в дом, а осужденный в это время пошел за бензином, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

После поджега фигурант убедился, что его никто не видит, и стал собираться, чтобы уйти. При этом он прихватил с собой имущества на 160 тысяч рублей - резиновую лодку с руль-мотором и бензобаком, а также бензогенератор.

Суд приговорил поджигателя к 16 годам тюрьмы. Свое наказание сельчанин будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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