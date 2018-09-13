2018-09-13T10:47:40+03:00
Общество

В Чумикане появится новая модульная электростанция

Планы по развитию энергетической инфраструктуры поселка обсудили накануне на ВЭФ
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Чумикане появится новая модульная электростанцияВ Чумикане появится новая модульная электростанцияФото: Правительство Хабаровского края
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В Тугуро-Чумиканский район уже прибыла партия оборудования - новая электростанция мощностью 3МВт позволит снизить стоимость электроэнергии за счет более экономичного потребления дизельного топлива, масла, а также уменьшения затрат на ремонтные работы. Предварительные расчеты показали, что при работе на новом энергетическом оборудовании можно сэкономить до 400 тонн топлива в год, а это, в свою очередь, эквивалентно 20 миллионам рублей.

- За счет экономии бюджетных средств снизятся и затраты региона на приобретение топлива. Посмотрим, как будет идти этот проект, сделаем детальные расчеты и, возможно, будем применять аналогичные решения по автономной энергетике в других отдаленных поселениях края, - отметил Виктор Калашников, министр экономического развития Хабаровского края.

Как рассказали в правительстве края, проектом электростанции занимается ООО «Аггреко Евразия», накануне глава компании подписал соглашение о сотрудничестве в области автономной энергетики. Согласно договору, дизель-генераторы Чумикан получит в аренду на срок 10 лет.

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