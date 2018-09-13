В дорожной аварии в Хабаровске пострадал восьмилетний ребенок

13 Сент. 11:53 2018-09-13T11:54:21+03:00

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Вчера вечером, 12 сентября, случилась авария в которой пострадал восьмилетний ребенок. Происшествие произошло в Центральном районе краевой столицы в 19:45. По предварительной информации машина Toyota Ipsum двигалась по двору дома №7 на улице Ленинградской. Водитель иномарки не успел сориентироваться, когда на проезжей части появился ребенок. Маленький пешеход вышел из-за припаркованной машины и собирался перейти дорогу, когда на него наехала машина.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, ребенок находился на улице без присмотра взрослых. Для пострадавшего вызвали скорую медицинскую помощь. Школьника доставили в травмпункт детской краевой больницы. Врачи диагностировали у маленького пациента ушиб грудной клетки. Лечится и восстанавливаться ребенок будет амбулаторно.