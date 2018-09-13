2018-09-13T11:54:21+03:00
Происшествия

В дорожной аварии в Хабаровске пострадал восьмилетний ребенок

Маленький пешеход вышел из-за припаркованной машины и угодил под колеса
Ольга КИВА
Поделиться:
В дорожной аварии в Хабаровске пострадал восьмилетний ребенок ФОТО: Отделении пропаганды ОГИБДД ХабаровскаВ дорожной аварии в Хабаровске пострадал восьмилетний ребенок ФОТО: Отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 12 сентября, случилась авария в которой пострадал восьмилетний ребенок. Происшествие произошло в Центральном районе краевой столицы в 19:45. По предварительной информации машина Toyota Ipsum двигалась по двору дома №7 на улице Ленинградской. Водитель иномарки не успел сориентироваться, когда на проезжей части появился ребенок. Маленький пешеход вышел из-за припаркованной машины и собирался перейти дорогу, когда на него наехала машина.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, ребенок находился на улице без присмотра взрослых. Для пострадавшего вызвали скорую медицинскую помощь. Школьника доставили в травмпункт детской краевой больницы. Врачи диагностировали у маленького пациента ушиб грудной клетки. Лечится и восстанавливаться ребенок будет амбулаторно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч