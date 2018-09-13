2018-09-13T10:06:55+03:00
Здоровье

В Хабаровске работает передвижной пункт вакцинации против гриппа

Он находится в Индустриальном районе города
Ольга КИВА
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В Хабаровске работает передвижной пункт вакцинации против гриппаВ Хабаровске работает передвижной пункт вакцинации против гриппаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жителей краевой столицы приглашают сделать прививки от гриппа в передвижном пункте вакцинации. Он будет работать с 13 по 15 сентября торговом центре «Южный парк». Сделать прививку от гриппа можно ежедневно с 10:00 до 18:00. Прием ведут специалисты городской поликлиники № 11. Желающим получить вакцину желательно иметь при себе паспорт и страховой медицинский полис.

- С помощью передвижных пунктов получается привить более трех тысяч человек ежегодно. Такую акцию проводят уже третий год, - прокомментировали в министерстве здравоохранения края.

Напоминаем, что бесплатную прививку о гриппа также можно поставить во время забега «Кросс Нации». Спортивное событие пройдет 15 сентября с 11:00 до 16:00 на набережной Амура.

Вакцину от вирусного заболевания уже получили более 108 тысяч человек, из них более 24 тысяч – это дети. Всего это осенью планируют привить 619 тысяч 100 жителей края. В первую очередь иммунизацию проходят жители края, входящие в группы риска. Это работники образовательных учреждений, медицинских организаций, транспорта, жилищно-коммунальной и социальной сферы, птице- и свинофабрик, люди старше трудоспособного возраста, дети, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, студенты.

Пройти вакцинацию можно до 1 ноября в поликлинике по месту жительства, в медицинских кабинетах на рабочем месте, в детских садах, школах, средне-специальных и высших учебных заведениях.

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