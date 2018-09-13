2018-09-13T11:28:39+03:00
Общество

В Хабаровске ликвидируют 50 городских свалок

Избавиться от мусора собираются во время месячника санитарной очистки
Ольга КИВА
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В Хабаровске ликвидируют 50 городских свалокВ Хабаровске ликвидируют 50 городских свалокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске наметили план работ, которые нужно сделать во время месячника санитарной очистки. Так, в планах организаторов уборки ликвидировать 50 городских свалок.

- Больше всего бытовых отходов сейчас в Краснофлотском районе. Здесь нужно разобрать больше 20 мусорных насыпей. Кроме того, с начала года в городе обнаружили порядка 70 незаконных свалок твердых бытовых отходов. Особое внимание уделят Матвеевскому кладбищу. Горожане нередко приезжают сюда на грузовиках, чтобы сбросить мусор в окрестностях погоста. Во время плановых проверок удалось найти и наказать 68 таких нарушителей, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

За нарушение правил благоустройства штраф для физических лиц составляет до тысячи рублей, для юридических лиц – до семи тысяч, а для организаций до 25 тысяч рублей. При этом разбор незаконных свалок может обходиться городской казне от 30 до 100 тысяч рублей. Ликвидацией мусорных залежей займутся комитеты по управлению районами во время месячника по санитарной очистке города. Большую часть свалок нужно будет разобрать во время общегородского субботника, который пройдет 29 сентября.

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