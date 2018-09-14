2018-09-14T07:49:46+03:00
Общество

В Хабаровске появится сквер пограничной славы

Открытие нового рекреационного объекта запланировано на ноябрь
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске появится сквер пограничной славыВ Хабаровске появится сквер пограничной славыФото: Администрация Хабаровска
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Согласно проекту, сквер будет обустроен на участке Уссурийского бульвара в границах улиц Шевченко и Тургенева. Новая общественная территория займет площадь 260 квадратных метров, центральным архитектурным элементом планируют сделать полукруглую арку, оснащенную подсветкой.

- Арка будет состоять из трех частей, на каждую из которых нанесут барельеф с изображением истории пограничной службы на Дальнем Востоке, - рассказал директор МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Виталий Блоцкий. - К созданию эскиза арки приложили руку и сами пограничники.

Как уточнили в пресс -службе городской администрации, помимо арки на территории сквера появится небольшая площадь для проведения торжественных мероприятий. Открытие нового объекта запланировано на ноябрь текущего года.

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