В Хабаровский край поступят новые пожарные автоцистерны

13 Сент. 12:17 2018-09-14T04:46:31+03:00

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Всего правительство края закупило 10 пожарных автомобилей, а также автолестницу и аварийно-спасательную машину, которые прибудут в краевую столицу в конце сентября. Шесть новых цистерн в ближайшее время отправятся в разные районы Хабаровского края, все они полностью укомплектованы пожарно-техническим вооружением и находятся в отличном техническом состоянии.

- Начатая работа по обновлению парка техники несомненно повысит боеспособность подразделений и будет способствовать более эффективному тушению пожаров, - отметили в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Как сообщили в ведомстве, в 2018 году пожарная служба края приросла еще одним подразделением поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы - в селе Лидога Нанайского района 11 новоиспеченных спасателей прошли специальный курс обучения и приступили к работе.