14 Сент. 01:36 2018-09-14T01:36:24+03:00

Погода в Хабаровске на 14 сентября 2018: днем +22, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Изменить размер текста: A A

Всё дело в том, что область низкого атмосферного давления с парой центров медленно, но упорно смещается на восток. Циклоны отягощаются атмосферными фронтами. Но умеренные и даже сильные дожди ожидаются на севере региона, например, в Чумикане и Аяне, в центре и на юге пока слабые осадки.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +20+22. Уровень Амура у краевого центра 333 см. В ближайшие два дня ожидается подъем на 5-10 метров в секунду. Температура воды 14,2 градусов.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +21+23.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +20+22.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +18+20. Уровень Амура 294 см.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +17+19.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +16+18. Уровень Амура в устье реки 153 см.

В Охотске без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +11+13.

В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +22+24.