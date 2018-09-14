В Хабаровске пройдет финал первого сезона «Арены мнений»

14 Сент. 03:19 2018-09-14T03:23:02+03:00

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В Хабаровске 15 сентября пройдет финал первого сезона «Арена мнений». Заряжающий оптимизмом интенсив начался еще 28 апреля. Участники проекта сражались в словесных поединках и решали сложные конфликтные ситуации. В эту субботу самые активные и позитивные встретятся на финале и выяснят, кто же станет победителем. Финал «Арены мнений» устраивают в кафе «Форфор», расположенном на улице Тихоокеанской, 169/2А. Начало в 16:00.

- Подведем итоги, наградим самых активных и выберем победителя проекта. Также, расскажем о планах и нововведениях второго сезона. Кроме того, для гостей устроят развлекательную программу, проведут розыгрыши призов и подарков, - сообщают организаторы из ХК МОД «Мой край».

В мероприятии могут участвовать желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Вход бесплатный. Регистрация на сайте arenamneniy.ru. Количество мест ограничено.