2018-09-14T06:19:27+03:00
Экономика

Александр Шохин обсудил модернизацию флота в Хабаровском крае

Предприятиям рыбопромыслового комплекса в регионе понадобились краболовные траулеры
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае обсудили модернизацию флотаВ Хабаровском крае обсудили модернизацию флотаФото: Вячеслав РЕУТОВ
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Вопросы модернизации рыбопромыслового флота обсудили в Хабаровском крае. В регионе сосредоточены основные судостроительные мощности, которые краевые власти планируют задействовать для обновления флота. Руководители местных предприятий рыбопромыслового комплекса также поделились своими соображениями на этот счет. Они намерены заказывать новые судна на Хабаровском и Амурском судостроительных заводах. В частности речь идет о краболовных траулерах.

- В планах изготовить более 20 судов. При этом уже есть заказы, которые выполняются. Кроме того, рыбопромышленники предложили сохранить действующий механизм инвестиционных квот на строительство новых судов. Это позволит обеспечить предприятия необходимым количеством оборотных средств для модернизации флота на перспективу, - сказал Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

Помимо модернизации флота также обсудили возможности, которыми могут пользоваться предприниматели в рамках льготного режима ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Кроме того, коснулись вопроса развития промышленности в регионе. Среди прочих мер, принимаемых в регионе, предложили использование цифровых технологий. Благодаря им получится вывести производствона новый уровень.

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