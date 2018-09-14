Комсомольск-на-Амуре включили в проект «Безопасные и качественные дороги»

14 Сент. 04:24 2018-09-14T04:24:09+03:00

На ремонт дорог будут направлять более 500 миллионов рублей каждый год

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С 2019 года дороги в Комсомольске-на-Амуре будут ремонтировать в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Теперь на восстановление самых проблемных участков город Юности будет дополнительно получать более 500 миллионов рублей каждый год.

- Сейчас в рамках проекта ремонтируют дороги только в краевой столице. Так, с 2017 года уже восстановили более 57 километров автотрасс, установили системы фото- и видеофиксации, светофоры, барьерные ограждения и наружное освещение. На эти работы потратили почти полтора миллиарда рублей. Это деньги федерального, краевого и муниципального бюджетов, - сообщил Павел Андрющенко, начальник управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта края.

На данные момент в краевой столице уже отремонтировали улицы Автобусную, Краснодарскую, Ульяновскую, Майскую, Архиповскую и ряд других. Также привели в порядок участки улиц в селах Ильинка, Некрасовка, Ракитное, Гаровка-1, Матвеевка и Тополево. До 2025 года планируют отремонтировать 579 километров дорог. На эти работы собираются потратить порядка 13 миллиардов рублей.