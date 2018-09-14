2018-09-14T04:51:56+03:00
Происшествия

Торговля гашишным маслом довела пенсионера из Хабаровска до тюрьмы

Мужчина продал наркотик своей соседке
Ольга КИВА
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Торговля гашишным маслом довела пенсионера из Хабаровска до тюрьмыТорговля гашишным маслом довела пенсионера из Хабаровска до тюрьмыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске осудили 61-летнего горожанина за приобретение и сбыт гашишного масла. Наркотическое вещество мужчина купил через интернет, а потом часть товара перепродал своей соседке.

- Осужденный заказал для себя 47 граммов запрещенного средства. Покупку оформил в январе этого года. Когда он получил товар, чуть больше 29 граммов продал своей соседке, оставшиеся 18 граммов оставил себе, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Оперативники обыскали квартиры задержанного и его покупательницы. У обоих нашли наркотическое вещество. При этом подсудимый согласился с обвинением в покупке и хранении гашишного масла, свою вину в незаконном сбыте наркотика признал частично. В итоге нарушитель оказался на скамье подсудимых и суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Свое наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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