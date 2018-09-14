2018-09-14T05:21:07+03:00
Происшествия

Директора коммерческой фирмы в Хабаровске осудили за хищения на «Водоканале»

Мужчина завысил стоимость оборудования почти на 20 миллионов рублей
Ольга КИВА
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Директор коммерческой фирмы в Хабаровске украл почти 20 миллионов рублейДиректор коммерческой фирмы в Хабаровске украл почти 20 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске осудили 65-летнего директора коммерческой фирмы за растрату почти 20 миллионов рублей. Деньги мужчина смог заполучить, заручившись поддержкой руководства МУП «Водоканал». Подсудимый сам во всем признался и в деталях рассказал о том, как удалось провернуть эту махинацию.

- В 2012-2013 годах организация, которой руководил фигурант поставила оборудование для строительства водозабора на Тунгусском месторождении в Хабаровске. Подсудимый обеспечил доставку 36 комплектов насосного оборудования, стоимость указал больше 31 миллиона рублей. Как выяснилось в результате проверки, реальная цена оборудования была равна 11 миллионам рублей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Мужчину обвинили в растрате и завели против него уголовное дело, а позже отправили на скамью подсудимых. Фигуранта приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно, а также обязали заплатить штраф в один миллион рублей.

Расследование масштабного уголовного дела о хищениях на МУП «Водоканал» продолжается.

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