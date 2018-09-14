В Хабаровске начался масштабный «Aqua Summit»

14 Сент. 05:53 2018-09-14T05:53:07+03:00

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В краевой столице с 14 по 16 сентября впервые пройдет масштабное мероприятие «Aqua Summit 2018». Участником спортивного события может стать каждый ценитель аква-фитнеса любого уровня. В частности речь идет об инструкторах этого направления.

Сообщение об этом мероприятии появилось в социальной сети. Организаторы планируют провести сегодня, 14 сентября, обучение с участием специалиста международного уровня Екатерины Хапковой. За занятиях будут разбирать проблемные ситуации, оценивать правильность тренировок и правильно распределять нагрузки в воде. Также собравшиеся обсудят особенности персонального тренинга в бассейне. После окончания курса участники получат сертификаты.

На выходных, 15 и 16 сентября пройдут мастер-классы в открытом бассейне на набережной Амура и в гостинице «Ариранг». В первый день будет восемь занятий, во второй — шесть.