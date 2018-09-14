2018-09-14T06:49:02+03:00
Звезды

В Хабаровск с гастролями приезжает сахалинский Чехов-центр

Актеры с острова будут давать спектакли с 25 по 27 сентября
Ольга КИВА
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В Хабаровск с гастролями приезжает сахалинский Чехов-центр ФОТО: Хабаровский краевой театр драмыВ Хабаровск с гастролями приезжает сахалинский Чехов-центр ФОТО: Хабаровский краевой театр драмы
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На три дня в краевую столицу с гастролями приезжает Сахалинский Международный театральный центр имени А.П. Чехова. Актеры с острова покажут хабаровским зрителям свои великолепные спектакли. Среди подготовленных постановок «Прекрасное далеко», «Хапун», «Дамский портной», а также спектакль для всей семьи «У ковчега в восемь». Гастроли Чехов-центра продлятся с 25 по 27 сентября. Труппа выступит на сцене краевого театра драмы.

- Чехов-центр участвует в разных театральных фестивалях, а в 2016 году его спектакль «Скупой» вошел в long-list фестиваля «Золотая маска». Кроме того, эта постановка вошла в число самых заметных спектаклей сезона 2015-2016 годов, - сообщили в пресс-службе Хабароского краевого театра драмы.

Билеты на представление можно купить в кассе театра и в режиме онлайн на сайте habdrama.ru.

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