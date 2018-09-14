2018-09-14T08:32:12+03:00
Происшествия

В Хабаровске старушка выпала из движущегося автобуса

Водитель поехал, не закрыв двери салона
Ольга КИВА
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В Хабаровске старушка выпала из движущегося автобуса ФОТО: Отделение пропаганды ОГИБДД ХабаровскаВ Хабаровске старушка выпала из движущегося автобуса ФОТО: Отделение пропаганды ОГИБДД Хабаровска
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В Хабаровске одна из пассажирок рейсового автобуса пострадала из-за халатности водителя. Происшествие случилось вчера вечером, 13 сентября. Рейсовый транспорт двигался по проспекту 60-летия октября и остановился в одном из дорожных карманов, чтобы высадить пассажиров. Люди покинули салон, автобус стал отъезжать, двери при этом оставались открытыми. Пожилая женщина стояла рядом с входом, когда началось движение. Она пошатнулась, не успела схватиться за поручни и выпала из салона.

Как сообщили в отделение пропаганды ОГИБДД Хабаровска, пострадавшей оказалась 81-летняя пассажирка. В результате падения она ударилась головой и бедром. Женщине понадобилась медицинская помощь. Ее госпитализировали в больницу с диагнозом сотрясение головного мозга и перелом левого бедра. По предварительной информации, водитель автобуса был трезв.

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