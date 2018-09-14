14 Сент. 09:00 2018-09-14T10:10:39+03:00

В ЕАО за клевету на ребенка в соцсетях возбудили уголовное дело Фото: Иван ВИСЛОВ

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В ЕАО возбудили уголовное дело за клевету на ребенка в социальных сетях. На одной из страниц появилась информация, порочащая честь и достоинство несовершеннолетнего.

- Правоохранитеи обнаружили, что модераторы завели аккаунт с целью распространения клеветы на граждан, проживающих в области, в частности несовершеннолетних. На этой страничке также публиковали информацию о личной жизни других людей, а в некоторых случаях были фотографии порнографического содержания, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Против владельцев злополучного аккаунта завели уголовные дела за нарушение неприкосновенности частной жизни и распространение порноматериалов. Правда добиться возбуждения дел удалось только после вмешательства прокуратуры. Во время доследственной проверки оснований для этого почему-то не нашлось. На данный момент кромольная страница удалена, а модераторы ждут окончания расследования.