2018-09-14T10:12:09+03:00
Происшествия

Взрослый сахалинец из мести обвинил двух подростков в краже телефона

Однако вскоре сам стал фигурантом уголовного дела
Ольга КИВА
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Взрослый сахалинец из мести обвинил двух подростков в краже телефонаВзрослый сахалинец из мести обвинил двух подростков в краже телефонаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Макарова хотел отомстить двум подросткам и обвинил их в краже сотового телефона. Однако маленькая месть не удалась. К тому же 31-летний горожанин сам оказался подозреваемым в ложном доносе.

- Задержанный пришел в отдел полиции и заявил, что его ограбили двое подростков. В день пропажи телефона мужчина был в гостях, где находились ребята. Он выпивал, а потом в какой-то момент просто обиделся на подростков и решил им отмстить. Поэтому он заявил, что дети отняли у него телефон, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Как выяснилось в ходе расследования, пьяный гость сам отдал мобильник подросткам, а потом ушел домой. Несовершеннолетний передал сотовый своему отцу, чтобы тот вернул гаджет владельцу. Однако папа не успел выполнить просьбу ребенка, потому гость уже написал заявление в полицию.

Против псевдопострадавшего завели уголовное дело за ложный донос. Наказание за такое преступление — это штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Пока идет расследование задержанный находится под подпиской о невыезде.

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