2018-09-14T09:25:37+03:00
Политика

В Хабаровском крае отправили в отставку председателя комитета рыбного хозяйства

Причиной стала недоработка, из-за которой образовался дефицит так называемой «доступной рыбы»
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае отправили в отставку председателя комитета рыбного хозяйстваВ Хабаровском крае отправили в отставку председателя комитета рыбного хозяйстваФото: Правительство Хабаровского края
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Губернатор Хабаровского края отправил в отставку председателя комитета рыбного хозяйства. Глава региона объяснил свое решение тем, что ведомство не справляется с поставленными задачами. Одной из них было обеспечение населения так называемой «доступной рыбой». Однако за время реализации проекта от жителей края поступило очень много жалоб, что рыбы не хватает.

- Если люди не довольны, значит не дорабатывает комитет рыбного хозяйства. Последуют самые жесткие кадровые выводы. Я принял решение отправить председателя комитета в отставку. Мы должны в кратчайшие сроки ликвидировать дефицит, который образовался из-за низкого хода летней путины. Этот вопрос нужно решить оперативно, без проволочек в интересах жителей края, - подчеркнул Вячеслав Шпорт, губернатор края.

Также в регионе обсудили вопрос проведения контроля осенней путины. Так, жители Охотского района и района имени Полины Осипенко жаловались, что не могут полноценно осваивать квоты на любительское рыболовство. Все потому что ввели ограничения длины рыболовных сетей, а в притоках Амура нельзя ловить рыбу сетями. Глава региона поручил пересмотреть правила любительского лова для жителей региона. Кроме того, жители Ульчского и Комсомольского районов обратились с просьбой выделить дополнительные квоты на добычу кеты.

Еще один вопрос, которому уделили внимание — борьба с браконьерами. В этом году против рыболовов-нарушителей завели больше 200 административных дел, у нарушителей изъяли около шести тысяч километров незаконных орудий лова. Вячеслав Шпорт поручил рассмотреть возможность организации рейдов в местах нереста лососевых, а заодно и провести проверки предприятий, которые могут сотрудничать с браконьерами.

Кроме того, на обсуждение вынесли вопрос о передаче незаконно добытой рыбной продукции в социальные учреждения. Сейчас в рамках федерального законодательства она подлежит уничтожению.

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