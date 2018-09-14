2018-09-14T11:53:31+03:00
Происшествия

В Биробиджане 13-летний ребенок оказался подозреваемым в краже телефона

Мальчик просто забрал себе оставленную на лавочке вещь
Ольга КИВА
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В Биробиджане 13-летний ребенок оказался подозреваемым в краже телефонаВ Биробиджане 13-летний ребенок оказался подозреваемым в краже телефонаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице ЕАО пострадавшей от действий похитителя оказалась несовершеннолетняя девочка. Как выяснилось позже, потерпевшая отчасти оказалась виновата сама, а тот, кто забрал ее гаджет не думал, что нарушает закон. История началась с заявления в полицию мамы той самой девочки, у которой пропал телефон. Она сообщила, что сотовый исчез, когда дочка была на стадионе. Она положила мобильник на лавку и отлучилась ненадолго, а когда вернулась не нашла на прежнем месте свой телефон.

- Полицейские выяснили, что гаджет забрал 13-летний мальчик. Он увидел бесхозную вещь и решил забрать ее себе. Несовершеннолетний признался в содеянном, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Теперь репутация парня может резко испортиться, потому что до этой ситуации он не попадал в поле зрения полицейских. Сейчас в комиссии по делам несовершеннолетних решают вопрос о постановке маленького биробиджанца на учет.

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