2018-09-14T10:44:02+03:00
Общество

В СИЗО-1 на Камчатке впервые прошел «День открытых дверей»

Посетители навестили родственников и посмотрели концерт
Ольга КИВА
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В СИЗО-1 на Камчатке впервые прошел «День открытых дверей» ФОТО: УФСИН России по Камчатскому краюВ СИЗО-1 на Камчатке впервые прошел «День открытых дверей» ФОТО: УФСИН России по Камчатскому краю
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На Камчатке для родственников осужденных, находящихся в СИЗО-1, провели «День открытых дверей». Для посетителей организовали теплый прием и предоставили возможность навестить своих близких.

- Гостей встретили и провели инструктаж. Им рассказали, как нужно себя вести в режимном учреждении, а потом пригласили в комнату по воспитательной работе. Там их ждали осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию. 10 родственников навестили своих близких, находящихся под стражей, - прокомментировали в УФСИН России по Камчатскому краю.

Посетителям также рассказали историю образования следственного изолятора. От руководства учреждения они узнали об условиях отбывания наказания, труда, быта, воспитательных и досуговых мероприятиях, проводимых в отряде. Родные также смогли получить исчерпывающие ответы на свои вопросы от сотрудников уголовно-исполнительной системы. Потом гости посмотрели концерт, подготовленный артистами Дома культуры СРВ. Для них исполнили песни известных исполнителей.

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