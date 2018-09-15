2018-09-15T02:27:33+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 15 сентября 2018: днем +22, небольшой дождь

Циклон немного подпортит погоду в Хабаровском крае и ЕАО в субботу
Ольга МОРОЗОВА
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Погода в Хабаровске на 15 сентября 2018: днем +22, небольшой дождьПогода в Хабаровске на 15 сентября 2018: днем +22, небольшой дождьФото: Ольга МОРОЗОВА
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По данным гидрометцентра, в эту субботу в Хабаровске ожидается дождь. Ночью +11, днем +22 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре облачно, пройдет небольшой дождь. Ночью +11, днем +19. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.

В Николаевске-на-Амуре переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Ночью +8, днем +16. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

В Охотске переменная облачность, без осадков. Ночью +4, днем +13. Ветер северный со скоростью 1 метр в секунду.

В Советской Гавани и Ванино переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +10, днем +20. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.

В Бикине пройдет небольшой дождь. Ночью +11, днем +23. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

В Биробиджане переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +10, днем +19. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

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