Дату закрытия городских фонтанов назвали в Хабаровске

15 Сент. 03:44 2018-09-15T03:44:44+03:00

Последнее в этом году светомузыкальное представление хабаровчане увидят 30 сентября

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Управление благоустройства администрации Хабаровска назвало дату закрытия городских фонтанов. Последнее светомузыкальное шоу на городских прудах хабаровчане смогут посмотреть в последнее воскресенье сентября, то есть 30 числа. Затем водные комплексы дальневосточной столицы уйдут в "спячку".

В этом году сезон фонтанов начался 1 мая. С 1 октября специалисты приступят к их консервации на зиму: почистят чащи, форсунки и снимут все электрооборудование.

Ну а пока горожане могут насладиться теплыми летними днями и фонтанами по привычному графику.

Фонтаны на привокзальной площади работают ежедневно, кроме четверга, с 10 до 22 часов. Фонтан у кинотеатра «Дружба» бьет по средам и пятницам с 15 до 22 часов, в выходные дни – с 11 до 23 часов.

Одни из самых популярных - фонтаны верхнего пруда на Уссурийском бульваре работают по средам, пятницам, субботам и воскресеньям с 20 до 21 часа и с 22 до 23 часов. Световое лазерное шоу можно увидеть по пятницам и субботам в 22:30. Светомузыкальный фонтан нижнего пруда работает по такому же графику.