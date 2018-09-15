2018-09-15T07:03:05+03:00
Происшествия

Маленькая девочка выпала из окна четвертого этажа в Биробиджане

Ребенок погиб от полученных травм
Ольга МОРОЗОВА
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Маленькая девочка выпала из окна четвертого этажа в БиробиджанеМаленькая девочка выпала из окна четвертого этажа в БиробиджанеФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Трагическое происшествие случилось вчера вечером в областной столице. Из окна четвертого этажа дома №10 по улице Набережной выпала маленькая девочка. Как сообщила РИА-Биробиджан руководитель пресс-службы УМВД России по Еврейской автономной области Оксана Ткачева, в 21.40 фельдшер скорой сообщил в полицию, что ребенок умер от полученных при падении травм.

Девочка жила в квартире с мамой 1993 года рождения. В злополучный день она осталась в квартире одна, в то время как мама отлучилась в магазин. Дальше все происходило по печально известному сценарию - ребенок залез на окно, облокотился на москитную сетку и выпал из окна вместе с ней.

В полиции отмечают, что семья была благополучной, на учете они никогда не состояли. В настоящее время по даному фаткту проводится доследственная проверка.

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