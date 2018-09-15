2018-09-15T08:48:26+03:00
Происшествия

Азартная жительница Биробиджана лишилась денег по вине мошенника

Женщина пыталась заработать на интернет-казино
Ольга МОРОЗОВА
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Азартная жительница Биробиджана лишилась денег по вине мошенникаАзартная жительница Биробиджана лишилась денег по вине мошенникаФото: Борис КОКУРИН
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Заходя в тот день в сеть, жительница Биробижана искала фирмы микрозаймов. Бродя по веб-страницам она нашла ссылку на парня, который якобы помогал людям зарабатывать играми в интернет-казино. Женщина заинтересовалась и написала парню. Тот в свою очередь убедил доверчивую даму, что микрозаймы ей не нужны, мол, можно без труда нужную сумму выиграть. Для пущей достоверности он даже прислал копию паспорта (как оказалось, не своего) и хвалебные отзывы других клиентов о своей работе.

Сначала жительница Биробаджана перевела ему три тысячи рублей. По класские жанра, этого оказалось мало. Так, без труда счет злоумышленника пополнился на 54 тысячи рублей. Разумеется, после этого он перестал отвечать на сообщения своей жертвы, а та, в свою очередь, пошла в полицию.

Как сообщили в областном УМВД, интернет-кошелек, на который женщина перевела деньги зарегистрирован в Казахстане. Возбуждено уголовное дело.

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