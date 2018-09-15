2018-09-15T10:17:46+03:00
Происшествия

Пьяную автолюбительницу, сбившую мальчика, ждет суд в Комсомольске-на-Амуре

Женщина въехала в ребенка во дворе жилого дома
Ольга МОРОЗОВА
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Пьяную автолюбительницу, сбившую мальчика, будут судить в Комсомольске-на-АмуреПьяную автолюбительницу, сбившую мальчика, будут судить в Комсомольске-на-АмуреФото: Андрей КОПАЛОВ
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События произошли в конце мая этого года. Выпившая дама, работавшая кассиром в одном из продуктовых магазинов, поехала кататься по городу. К слову, за рулем она была совсем недавно - всего четыре месяца. Комсомольчанка направлялась в сторону городской набережной, чтобы продолжить веселье, но перепутала поворот и оказалась во дворе жилого дома. На площадке гуляли дети, а сквозного проезда не было. Тогда новоиспеченная автолюбительница решила развернуться и поехать продолжать праздник, однако во время пьяного маневра дама не заметила мальчика с велосипедом. Девятилетнего ребенка прижало бампером к бетонному ограждению. Травмы в ходе следствия расценили как тяжкий вред здоровью.

Как сообщили в городской прокуратуре, автоледи полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Наказание для нее выберет суд, куда уже ушло на рассмотрение ее уголовное дело.

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