2018-09-15T11:42:50+03:00
Происшествия

Директора интерната и ее заместителя будут судить за кражу денег у стариков и инвалидов в Хабаровском крае

Средства подопечных они потратили на ремонт учреждения, а также на собственные нужды
Ольга МОРОЗОВА
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Директора интерната и ее заместителя будут судить за кражу денег у стариков и инвалидов в Хабаровском краеДиректора интерната и ее заместителя будут судить за кражу денег у стариков и инвалидов в Хабаровском крае
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Еще в 2014-2015 годах комсомольский дом-интернат для инвалидов и престарелых заключил договор со строительной фирмой - в учреждении нужно было поставить пластиковые окна, оборудовать пандус для инвалидов и отремонтировать кровлю. Деньги на это были выделены по программе "Доступная среда", и в декабре 2015 директору нужно было отчитаться о проделаной работе и потраченных средствах. Работы окончены не были, так что бывший руководитель подмахнула липовые акты и представила их проверяющим. На основании поддельных актов бухгалтерия перечислила строительной фирме 4,6 миллиона рублей.

Но заканчивать стройку как-то нужно было. Не беда - подумалось директору, ведь у ее заместителя в силу должности был доступ к счетам постояльцев интерната. Пользуясь хорошими отношениями, зам директора не раз снимала с их счетов немалые деньги. В итоге четверо жителей интерната остались без 676 тысяч рублей.

270 тысяч из этой суммы ушли на окончание ремонта, а остальные деньги - в карман экс-директора и ее зама. Все прояснилось после проверки краевого министерства социальной защиты населения.

Директора и ее заместителя уволили, сейчас они ждут суда, который и решит их дальнейшую судьбу. Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, свою вину они признали и уже полностью компенсировали причиненный ущерб.

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