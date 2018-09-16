2018-09-16T04:45:47+03:00
Общество

Хабаровчан приглашают на закрытие сезона «Вахта Памяти – 2018»

Участники подведут итоги работы и обсудят вопросы развития поискового движения
Ольга КИВА
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Хабаровчан приглашают на закрытие полевого сезона «Вахта Памяти – 2018»Хабаровчан приглашают на закрытие полевого сезона «Вахта Памяти – 2018»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Представителей, руководителей и организаторов поисковых объединений Хабаровского края приглашают на торжественное закрытие полевого сезона «Вахта Памяти – 2018». Событие пройдет с 18 по 21 ноября в Калуге.

- Событие объединит активистов поискового движения России. В рамках этой встречи пройдет большое совещание, на котором участники подведут итоги своей работы и обсудят планы на будущее. Также для гостей проведут мастер-классы и круглые столы по актуальным вопросам развития поискового движения и патриотического воспитания молодежи, - прокомментировали в пресс-службе комитета по молодежной политике правительства края.

Регистрация участников идет в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Заявки от кандидатов принимаются до 20 октября. Питание и проживание участников в городе за счет принимающей стороны.

Напоминаем, «Вахта Памяти» — это всероссийская акция, цель которой увековечить память погибших защитников Отечества. Ее участники организуют поисковые экспедиции, благоустраивают воинские захоронения, обустраивают территории, исторически связанные с подвигами погибших при защите Отечества. Также в рамках акции заносят фамилии погибших при защите Отечества в Книгу Памяти, устраивают выставки, торжественные митинги и патриотические мероприятия.

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