2018-09-16T07:42:32+03:00
Общество

В Хабаровск по электронной визе прилетели первые иностранцы

Это гости из КНР и Японии
Ольга КИВА
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В Хабаровск по электронной визе прилетели первые иностранцыВ Хабаровск по электронной визе прилетели первые иностранцыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровске встретили первых туристов, прибывших по электронной визе. Нововведение в краевой столице стартовало 1 сентября 2018 года. Пока оформили разрешение на въезд в упрощенном режиме двое путешественников - житель Китая и гражданин Японии.

- Режим электронных виз ввели на Дальнем Востоке в августе 2017 года. За это время выдали больше 40 тысяч разрешений на въезд. Среди туристов граждане КНР, Японии, Сингапура, Индии, КНДР, Саудовской Аравии, Мексики, Турции, Бахрейна, Алжира, Ирана, Марокко, ОАЭ и Кувейта. Самое большое количество электронных виз получили жители Поднебесной – свыше 23 тысяч человек, - прокомментировали в пресс-службе Минвостокразвития.

По электронной визе можно прилететь в воздушные пункты пропуска во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске, Южно-Сахалинске (Хомутово), Анадыре (Угольный). Также работают пункты пропуска морские в Приморском крае, на Камчатке и Сахалине, железнодорожные «Пограничный», «Хасан», «Махалино» и автомобильные «Полтавка» и «Турий рог», которые находятся в Приморье.

Подать заявку на получение электронной визы на сайте evisa.kdmid.ru могут граждане 18 стран. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.

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